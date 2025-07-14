Жителю Подмосковья вернули автомобиль, украденный 15 лет назад

Новокузнецкие сотрудники правоохранительных органов обнаружили и вернули подмосковному жителю угнанный 15 лет назад внедорожник, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве сообщили, что при постановке на учет автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» сотрудники госавтоинспекции обратили внимание на некоторые соответствия. Специалисты приняли решение направить транспортное средство на экспертизу. Визуально удалось определить, что идентификационный номер имел признаки подделки. Он нанесен на двигатель и раму. О происшедшем проинформировали дознавателей.

«Полицейские установили, что автомобиль был похищен в 2010 году у жителя Волоколамска Московской области», — указано в сообщении полиции Кузбасса.

По информации ведомства, сотрудники установили личность собственника автомобиля. Он проживает в Подмосковье. Мужчину пригласили в Новокузнецк для возвращения похищенной иномарки. Собственник поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проявленный профессионализм. В ведомстве отметили, что первичную маркировку, нанесенную на раму внедорожника, удалось восстановить после проведения комплекса проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что кузбассовец перепутал машину любовника жены и разбил чужое авто.