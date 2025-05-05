Кузбассовец перепутал машину любовника жены и разбил чужое авто

В соцсетях рассказали об инциденте, который произошел в Новокузнецком районе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор поста рассказал, что мужчина вернулся домой и застал любовника. Горожанин рассердился и разозлился. Он решил отомстить сопернику. Мужчина вышел во двор и начал бить автомобиль. Предполагается, что горожанин хотел разбить автомобиль любовника своей жены. Очевидцы снимали происшедшее на видео, которое и распространилось по соцсетям. Предположительно, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По информации издания, при виде полиции мужчина начал убегать. Очевидец рассказал, что мужчина ошибся и разбил чужой автомобиль. Предполагается, что машина принадлежит женщине, которая не знакома ни с кем из членов семьи нападавшего.

Ранее сообщалось, что ревнивец из Кузбасса попал в ДТП на авто, которое угнал у сожительницы.