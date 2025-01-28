Жительница Кузбасса выдавала себя за ясновидящую из проекта «Битва экстрасенсов»

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области проинформировал о привлечении к ответственности жительницы Кузбасса, которая представлялась в соцсетях ясновидящей из проекта «Битва экстрасенсов» и оказывала услуги за деньги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что жительница Кузбасса вела аккаунт в социальных сетях. В 2023 году на ее страницу подписалась женщина, которая позже стала потерпевшей. Подсудимая предложила сделать диагностику на судьбу и личную жизнь. Новая подписчица согласилась.

«(Она) зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте» под видом участницы проекта «Битва экстрасенсов» Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что лже-ясновидящая сообщила женщине о порче и проклятии. Она предложила помочь при помощи совершения обряда. Стоимость процедуры составила 30 тыс. руб. Однако сразу было предложено сделать обряд быстрее и качественнее за 50 тыс. руб. Женщина выбрала второй вариант и перевела деньги. Во время переписки она обратила внимание на несколько грамматических ошибок, совершенных лже-ясновидящей. Так она поняла, что общается с мошенницей.

В ведомстве отметили, что аферистка ранее была судима. Она вернула обманутой женщине все деньги. Суд назначил наказание условно.

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