16-летняя дочь солиста «Корней» Бердникова выходит замуж

16-летняя дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова готовится к свадьбе. Об этом сам музыкант сообщил на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», пишет Teleprogramma.org. Самой девушки на мероприятии не было — она подбирает свадебный наряд.

По словам артиста, избранником девушки стал сын друзей семьи, с которым его дочь дружит с детства. На вопросы журналистов о причинах раннего брака и о том, ждать ли ему скорых внуков, Бердников отвечать не стал.

«Ну и так сложилось, что теперь женятся», — сухо ответил артист.

Сам Бердников женат на Ольге Мажарцевой уже 18 лет. Пара познакомилась в Ростове-на-Дону в 2008 году и в том же году сыграла свадьбу. Ольга — непубличная личность, она посвятила себя семье. Всего у Бердникова и Мажарцевой четверо детей.

Александр признавался, что мечтал о большой семье по цыганским традициям, и Ольга взяла на себя значительную часть семейных забот.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла дату свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым.