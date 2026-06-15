16-летняя дочь солиста «Корней» Бердникова выходит замуж
Teleprogramma.org: дочь солиста группы «Корни» Бердникова выходит замуж в 16 лет
Фото: [соцсети]
16-летняя дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова готовится к свадьбе. Об этом сам музыкант сообщил на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», пишет Teleprogramma.org. Самой девушки на мероприятии не было — она подбирает свадебный наряд.
По словам артиста, избранником девушки стал сын друзей семьи, с которым его дочь дружит с детства. На вопросы журналистов о причинах раннего брака и о том, ждать ли ему скорых внуков, Бердников отвечать не стал.
«Ну и так сложилось, что теперь женятся», — сухо ответил артист.
Сам Бердников женат на Ольге Мажарцевой уже 18 лет. Пара познакомилась в Ростове-на-Дону в 2008 году и в том же году сыграла свадьбу. Ольга — непубличная личность, она посвятила себя семье. Всего у Бердникова и Мажарцевой четверо детей.
Александр признавался, что мечтал о большой семье по цыганским традициям, и Ольга взяла на себя значительную часть семейных забот.
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла дату свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым.