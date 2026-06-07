Свадьба уже летом: фигуристка Евгения Медведева раскрыла дату торжества и рассказала о планах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которой 26 лет, готовится выйти замуж. Ее избранником стал 25-летний танцор Ильдар Гайнутдинов. Пара уже определилась с датой торжества и проинформировала об этом поклонников, сообщил The Voice.

По информации издания, накануне спортсменка появилась на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», которая прошла в столичной Live-арене. Для выхода в свет Евгения выбрала элегантное платье, украшенное эффектным декором. Компанию ей составил жених, который остановился на расслабленном образе — белая рубашка без лишних деталей.

По данным издания, фигуристка раскрыла журналистам дату свадьбы. При этом Медведева заверила, что не намерена превращать личный праздник в масштабное мероприятие.

«Наше любимое число — 29. Лето <> Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным», — сообщила Медведева.

По информации издания, также девушка поделилась некоторыми личными планами.

«Я поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, то с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: "Если не можешь сделать что-то хорошо — осмелься и сделай плохо"», — резюмировала спортсменка в общении с журналистами.

По информации издания, отношения Евгении и Ильдара перестали быть тайной для публики летом прошлого года. А уже в ноябре танцор сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев станут родителями.