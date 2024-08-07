Адвокат Власова перечислила варианты возвращения Хабибом арестованного автопарка

По словам адвоката Ольги Власовой, прославленный боец UFC Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть собственный автопарк, на который был наложен арест за долги по налогам. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что решение данной ситуации довольно простое — погасить задолженность перед государством или замена ареста автомобиля на иной способ обеспечения ликвидации долга.

По мнению юриста, арест является самой радикальной мерой, когда отсутствует возможность не просто продать авто или подарить, а также и проводить какую-либо регистрацию.

Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 млн рублей.