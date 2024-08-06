Судебные приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей

Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова на общею сумму 79 млн рублей, следует из данных ФССП.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего спортсмена долг перед налоговой превысил 300 млн рублей.

Счета Нурмагомедова налоговики заблокировали три недели после начала расследования теракта в Дагестане. Тогда выяснилось, что один из террористов занимался в клубе Хабиба.

Сам Нурмагомедов, по данным СМИ, находится в ОАЭ, у него имеется гражданство этой страны и ряд бизнес-проектов в Эмиратах, в частности, футбольная школа совместно со знаменитым голландским футболистом Кларенсом Зеедорфом.

Отмечалось, что фанат Нурмагомедова, которому принадлежит зарегистрированный на спортсмена Mercedes-AMG GT, срочно выставил автомобиль на продажу.