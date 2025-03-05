Актера Милокостого нашли мертвым в квартире: тело лежало 10 дней

В Москве обнаружен мертвым советский актер Александр Милокостый, известный по роли юного героя в киноленте «Адъютант его превосходительства». «Московский комсомолец» сообщил , что тело находилось в квартире несколько суток.

Согласно информации портала, в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 68-летнего актера. Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли его квартиру на Севастопольском проспекте, где и обнаружили тело.

По предварительным данным, мужчина скончался около 10 дней назад. Признаков насильственной смерти не выявлено. В юности Александр Милокостый сыграл сына полковника Львова в фильме «Адъютант его превосходительства».

Главную роль в этой картине исполнил знаменитый Юрий Соломин. Помимо этого, Милокостый участвовал в съемках фильмов «Всадник без головы» и «Мелодия на два голоса», однако профессиональным актером не стал.

В 90-е годы Милокостый едва не стал жертвой заказного убийства, организованного его супругой из-за измены. Она наняла пару за $5 тыс., которая, в свою очередь, передали заказ бездомному, выдавшему всех соучастников милиции.

Впоследствии Милокостый несколько раз вступал в брак, основал фирму по отделке квартир, работал в генконсульстве России в Польше и занимал должность заместителя директора в НИИ.

Ранее сообщалось, что на 74-м году из жизни ушел Михаил Мокеев, который сыграл много ролей на сцене театра, в кинофильмах и сериалах, а также выступал в качестве режиссера.