Умер актер «Ищейки» и режиссер сериала «Татьянин день» Мокеев

На 74-м году из жизни ушел Михаил Мокеев, который сыграл много ролей на сцене театра, в кинофильмах и сериалах, а также выступал в качестве режиссера. Об этом сообщило издание The Voice.

Издание сослалось на заявление, сделанное театром имени Щепкина. Мокеев окончил МХАТ в 1983 году. Позже он сыграл в знаменитом советском фильме «Батальоны просят огня». Затем его можно было увидеть в целом ряде фильмов и сериалов, например, «Ищейка». Актер также выступал в качестве режиссера: он снял сериалы «Татьянин день», «Мама по контракту» и многие другие.

Он также работал преподавателем в ГИТИСе и сумел воспитать целую плеяду одаренных актеров.

«Михаила Дмитриевича Мокеева знали и любили в творческой среде, любили его и студенты. Он оставил по себе добрую память», — говорится в некрологе.

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