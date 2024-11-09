Актеры Ричард Гир и Том Хэнкс сбежали из США после победы Трампа на выборах

Американские актеры Ричард Гир и Том Хэнкс срочно покинули США после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, пишет Mash.

Отмечается, что звезда «Красотки» Гир продал свой дом $11 млн и вылетел из Штатов в неизвестном направлении. «Форрест Гамп» Хэнкс написал открытое письмо, в котором отметил разочарование итогами выборов главы государства. Звезда Голливуда завершил свое сообщение тем, что вернется в США, когда президентом станет телеведущая Опра Уинфри.

Хэнкс и Гир — первые американские знаменитости, которые исполнили обещание, данное в ходе предвыборной кампании представителя Демократической партии Камалы Харрис. Тогда они вместе с Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Джей Ло, Бейонсе и многими другими селебрити, объявили, что покинут страну в случае победы «Бульдозера» (имеется в виду Дональд Трамп).

Пользователи соцсетей начали подшучивать над звездами, сравнивая их с петухами и радуясь тому, что «либералы» уехали. Интернет-юзеры создают мемы и активно «разгоняют» старые конспирологические теории, отмечая, что все, кто пообещал уехать, были в списке тех, кто участвовал в вечеринках на «педофильском острове» Джеффри Эпштейна.

Ранее сообщалось, что сын американского предпринимателя Илона Маска заявил о желании уехать из США из-за победы Дональда Трампа на выборах.