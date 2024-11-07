Сын Илона Маска заявил о желании уехать из США из-за победы Трампа на выборах

Ксавье, сын Илона Маска, после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявил о том, что собирается уехать из страны. Сообщение об этом было опубликовано в социальных сетях и процитировано в нескольких американских СМИ.

Кстати, Ксавье, который родился в 2004 году, позиционирует себя как женщина по имени Вивиан Дженна Уилсон. Сын американского миллиардера написал на своей странице в социальных сетях, что хотел уехать из США давно, но итог выборов президента его в этом убедил.

В частности, такое решение связано с тем, что именно при Трампе могут вновь стать популярными законы против движения ЛГБТ*, и поэтому жить в такой стране Ксавье-Вивиан не сможет.

Ранее слова Трампа об украинском кризисе и его разрешении были признаны заслуживающими внимания.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.