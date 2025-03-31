Активные фанаты «Спартака» смягчили бойкот матчей команды

Фанатское движение «Фратрия», объединяющее активных болельщиков московского «Спартака», объявило о смягчении бойкота матчей команды, который был объявлен после введения Fan ID.

Фанаты призвали вернуться на трибуны в матчах Кубка и Суперкубка России, для посещения которых не требуется оформление паспорта болельщика. Матчи РПЛ «Фратрия» по-прежнему будет бойкотировать.

«В начале 2022 года нами было принято трудное, но, как казалось на тот момент, верное решение. Спустя 3 года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало и нам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID», — говорится в сообщении фанатского движения.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 44 очками, отставая на пять баллов от «Краснодара» и на два — от «Зенита».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал найти способ отменить закон о Fan ID.