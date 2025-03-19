«Глупость несусветная»: вице-спикер Госдумы пообещал отменить Fan ID

Вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал телеграм-каналу Mash, что ведет борьбу за отмену паспорта болельщика (Fan ID).

Депутат отметил, что в законе есть лазейка, которой он планирует воспользоваться и до конца весенней сессии добиться отмены паспорта болельщика, который обязателен для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я с сыном пришел на стадион «Спартака». Ему 12 тогда было. У него не было Fan ID — его не пустили. У него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? На мой взгляд, глупость несусветная. Надо просто взять и отменить. Забыть — и как будто его не было», — поделился Даванков случаем из своей жизни.

Вызвавший недовольство множества болельщиков закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Отмечалось, что Fan ID не помог идентифицировать зрителей, которые выкрикивали расистские оскорбления на матче «Факел» — «Зенит», из-за которых воронежский клуб оштрафован и проведет один матч без зрителей.