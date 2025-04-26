Актриса Светлана Харлап ушла из жизни в 84 года

В возрасте 84 лет ушла из жизни Светлана Харлап, известная советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дубляжа. Об этом сообщили представители пресс-службы Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

Информация о дате и месте проведения церемонии прощания будет сообщена позже, как указано в официальном заявлении.

Харлап родилась в Москве 17 декабря 1940 года. Она завершила обучение в Драматической студии при Центральном детском театре (ныне РАМТ) и на театроведческом факультете ГИТИС. В 1964 году она присоединилась к труппе РАМТ, где проработала до 2022 года.

За время своей карьеры актриса исполнила свыше 60 ролей на сцене, включая миссис Харпер в постановке «Приключения Тома Сойера», Славу в «Судьбе барабанщика», Павлика в «Белеет парус одинокий», Марию в «Еремино счастье», а также озвучила Сказительницу в игре The Longest Journey (1999), и другие.

Актриса активно занималась озвучиванием кинолент, мультфильмов, рекламных роликов и компьютерных игр. Ее голосом говорили Элмо в телесериале «Улица Сезам» (1996 — 2007), Чаки Финстер в «Ох уж эти детки» (1991 — 2004), Конек-горбунок в одноименном мультфильме (1975), кот Матроскин в «Дядя Федор, пес и кот» (1975), Пончик в «Незнайке в Солнечном городе» (1977) и многие другие персонажи.

Светлана Харлап участвовала в дубляже более 170 фильмов, а также принимала участие в телевизионных передачах «АБВГДейка» и «Спокойной ночи, малыши».

Ранее сообщалось, что от тяжелой болезни умерла 76-летняя звезда сериала «Тропиканка» Лусия Алвес.