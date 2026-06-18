Анастасия Решетова тайно вышла замуж

Отмечается, что церемония бракосочетания прошла в одном из столичных загсов. Мероприятие состоялось в узком кругу — на нем присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. Все детали торжества молодожены предпочли сохранить в тайне.

Абрамян — сын влиятельного предпринимателя и президента Всемирного армянского конгресса и главы компании «Согласие». Состояние старшего Абрамяна оценивается в миллиарды долларов.

Владислав — единственный сын в семье, у него есть также две сестры. Молодой человек ведет непубличный образ жизни, увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Он владеет семейным особняком в Барвихе стоимостью около $80 млн. В качестве индивидуального предпринимателя Владислав зарегистрирован в Ставропольском крае, его основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Помолвка Решетовой и Абрамяна состоялась в конце января 2026 года на Мальдивах. Тогда пара объявила о планах на свадьбу, но точную дату и другие подробности не раскрывала. Известно, что изначально они планировали масштабное торжество, однако в итоге церемония прошла без лишней огласки.

Ранее сообщалось, что беременная Анна Бузова вышла замуж за отца будущего ребенка.