Беременная Анна Бузова вышла замуж за отца будущего ребенка

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна официально стала женой Константина Штрыкина — отца будущего ребенка, с которым прожила 20 лет, сообщает «Газета.Ru». Пара решила не устраивать громкого торжества и тихо расписалась в одном из московских многофункциональных центров (МФЦ).

Как рассказала Анна в своем блоге, после росписи они съели мороженое, погуляли по городу и насладились моментом вдвоем.

«Наша свадьба прошла по канонам счастливых картинок брака», — написала Анна.

Напомним, о беременности сестра Бузовой объявила еще в апреле. Тогда она рассказала, что первым о ее положении узнала именно Оля. Семья счастлива, что скоро пополнится новым человеком.

Недавно Анна устроила гендер-пати. Вместе с мужем она опустила бокалы в торт, и, подняв их, увидела крем розового цвета. Это значит, что у пары родится девочка. Ольга, узнав новость, поздравила сестру и пожелала ей счастья.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко, родившая в 52 года, показала фотографии с годовалой дочерью.