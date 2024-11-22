Барецкий заявил, что неофициально обвенчался с Пугачевой на Гаити

Шоумен Стас Барецкий заявил, что он якобы женат на Алле Пугачевой, что является его давней мечтой, осуществлению которой мешал ее брак с Максимом Галкиным*. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, якобы на Гаити они зарегистрировались браком перед небесами. Он не против зарегистрироваться и российским браком, но это произойдет после возвращения певицы на родину.

Барецкий сообщил, что церемония была скромной: всего «пара олигархов» среди гостей, никакого пафоса и шумихи. Обвенчал их с Пугачевой священник с Гаити, и под бубны и барабаны молодожены прошли в дом, который купил там шоумен. Он заявил, что сама Примадонна не очень хотела разглашать данную информацию.

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