Киркоров рассказал о своем душевном состоянии после развода с Пугачевой

В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» Киркоров признался , что очень тяжело переживал разрыв.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке 11 лет. В 2005 году супруги расстались.

Певец продолжал любить Пугачеву после расставания. По его словам, его «бросало-кидало в разные стороны».

«Я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — вспоминает артист.

Пережить развод Киркорову помогло творчество. Когда в тот тяжелый в его жизни период он спросил у Филипповой-Диодоровой Карины Степановы, как ему жить дальше, та ответила «Да никак. Пой!», и она написала для него стихи.

Ранее сообщалось о том, что концертный директор Дзюник объяснил, почему Пугачева отказалась от корпоративов.