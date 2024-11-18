Киркоров рассказал о своем душевном состоянии после развода с Пугачевой
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Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке 11 лет. В 2005 году супруги расстались.
В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» Киркоров признался, что очень тяжело переживал разрыв.
Певец продолжал любить Пугачеву после расставания. По его словам, его «бросало-кидало в разные стороны».
«Я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — вспоминает артист.
Пережить развод Киркорову помогло творчество. Когда в тот тяжелый в его жизни период он спросил у Филипповой-Диодоровой Карины Степановы, как ему жить дальше, та ответила «Да никак. Пой!», и она написала для него стихи.
Ранее сообщалось о том, что концертный директор Дзюник объяснил, почему Пугачева отказалась от корпоративов.