Бейонсе и Jay-Z подали иск из-за угроз расправы

Известная музыкальная пара Бейонсе и Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) оказалась в центре внимания после того, как рэпер заявил об угрозах расправы в свой адрес и адрес супруги. Информацию об этом музыкант отметил в иске против юриста девушки, обвинившей его в изнасиловании, передает издание The Sun.

Согласно данным из судебных документов, Jay-Z считает, что действия адвоката нанесли ему значительный моральный ущерб. Он утверждает, что публичные обвинения вызвали волну ненависти в социальных сетях и привлекли негативное внимание к его семье.

«Меня называли сатанистом, террористом и монстром. Люди использовали слово «ниггер» и угрожали насилием мне и моей жене, включая угрозы лишить нас жизни», — отметил рэпер.

Обвинения против Jay-Z возникли на фоне расследований в отношении американского продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy. Их подозревали в надругательстве над несовершеннолетней на вечеринке MTV Video Music Awards в 2000 году.

В феврале 2025 года иск против Jay-Z был отозван. Несмотря на это, рассказал рэпер, комментаторы в социальных сетях не жалели гнусных слов в его адрес и желали ему оказаться в тюрьме и не только.

Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе стала обладательницей премии Grammy в категории «Альбом года».