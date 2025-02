Бейонсе получила Grammy за «Альбом года»

Трансляцию 67-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса вел в воскресенье, 2 февраля, телеканал CBS. Отмечается, что статуэтку Бейонсе вручали сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса, которые продолжают бороться с лесными пожарами в Калифорнии. С этим достижением певица установила новый рекорд, став лидером по числу номинаций в этом году в 11 категориях.

Соперницами Бейонсе в категории «Альбом года» были певицы Тейлор Свифт со своим альбомом The Tortured Poets, Билли Айлиш с альбомом Hit Me Hard And Soft, Чаппелл Рон c The Rise And Fall Of A Midwest Princes.

Кроме того, американская исполнительница Сабрина Карпентер также стала обладательницей «Грэмми», получив награду за лучшие поп-альбом и песню.

История премии «Грэмми» берет свое начало в 1950-х годах, когда Ассоциация звукозаписывающих компаний США предложила идею создания такой награды за заслуги в сфере музыкальной индустрии.

В 1957 году была основана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, а уже в 1958 году состоялось первое вручение премии «Грэмми», статуэтка которой представляет собой позолоченный граммофон.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что в Калифорнии случайно нашли записи неизданных песен Майкла Джексона.