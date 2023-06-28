Бесплатные экскурсии доступны для подмосковных школьников в рамках программы «Моя Россия»

Школьники Подмосковья могут бесплатно посещать музеи, связанные с историей, народным искусством и культурным наследием народов России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в настоящий момент для учащихся представлено несколько однодневных экскурсионных программ на выбор. Для того, чтобы забронировать поездку, необходимо заполнить форму заявки на сайте. Экскурсию нужно указать в разделе «Комментарии». Информационное письмо о получении заявки направляется на электронную почту в течение трех рабочих дней.

Ранее стало известно, что эксперты назвали Подмосковье одним из главных центров притяжения для туристов.