Эксперты назвали Подмосковье одним из главных центров притяжения для туристов

Подмосковье вошло в тройку главных центров притяжения для туристов в России. Об этом со ссылкой на исследование СберАналитики сообщило областное министерство культуры и туризма.

Московская область в данном списке занимает второе место. На первой строчке — Москва, На третьей — Санкт-Петербург, на четвертой — Краснодарский край.

Доля общего турпортока в этом году в Московскую область составила 12,7 процента, выяснили эксперты. Также центрами притяжения для путешественников стали Ставропольский, Алтайский и Камчатский края, Калининградская и Сахалинская области.

В исследовании отмечается, что рост внутреннего туризма в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил пятьдесят процентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в летний сезон в регионе состоится более двух тысяч спортивных мероприятий.