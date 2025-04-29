Блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей

Инна Тлиашинова, психолог, работающий со знаменитостями, и популярный блогер, столкнулась с огромной задолженностью перед налоговыми органами, сумма которой приближается к полумиллиарду рублей.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, 43-летней блогерше, проживающей в Дубае и убеждающей подписчиков в своих навыках работы с финансовыми вопросами и умении выявлять подсознательные препятствия на пути к финансовому благополучию, была предъявлена претензия от Федеральной налоговой службы на сумму 460 657 772 руб. 05 копеек.

Стоит отметить, что Тлиашинова с большим размахом отпраздновала свой 43-й день рождения 19 апреля. В тот день мать четверых детей, находящаяся в разводе, выразила желание родить еще двоих детей и заработать $1 млрд.

Ранее сообщалось, что оперная певица Нетребко задолжала 53 тыс. руб. налоговой РФ.