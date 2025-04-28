Оперная певица Нетребко задолжала российской налоговой

Анна Нетребко, известная оперная певица, имеет задолженность перед российской налоговой службой в размере 53 тыс. руб. Несмотря на критику специальной военной операции, у певицы в России продолжает функционировать компания, занимающаяся организацией концертов.

Как сообщил телеграм-канал Mash, причиной возникновения долга стала неуплата обязательных социальных взносов в качестве индивидуального предпринимателя. Интересно, что в контактных данных фирмы указан электронный адрес ее экс-супруга.

Уроженка Кубани прекратила свои выступления в России после начала СВО. Опубликовав критические высказывания в соцсети, она столкнулась с негативной реакцией и на Западе, где ее концерты временно отменяли.

Тем не менее, позднее Нетребко вновь получила приглашения на сцены европейских театров. В частности, сообщается о ее возвращении в Цюрихский оперный театр и лондонский Ковент-Гарден.

Ранее сообщалось, что блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой 54,8 млн руб.