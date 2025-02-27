Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России после пранков над полицейскими

Блогер с более чем 13 млн подписчиков Субхан Мамедов, более известный под псевдонимом SUBO, лишился гражданства России, сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что блогера лишили гражданства в результате провокационных пранков, в которых он систематически издевался над сотрудниками правоохранительных органов РФ.

По информации источника, паспорт гражданина России SUBO получил по упрощенной схеме, однако предоставил ложные сведения о себе. В своих видео он провоцировал полицейских, называя их «своей охраной» и снимая на камеру инциденты с пистолетом.

Несмотря на лишение российского гражданства, блогер сохранил гражданство Азербайджана. SUBO также закрыли въезд в Россию на длительный срок.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская высказалась в свою защиту на решающем заседании в суде Москвы. Во время процесса она заявила, что раскаивается и попросила суд смягчить наказание.