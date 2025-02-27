Блиновская высказалась в свою защиту на решающем заседании в суде Москвы

Королева марафонов Елена Блиновская заявила в Савеловском суде Москвы, что раскаивается и попросила смягчить ей наказание из-за детей. Об этом сообщает StarHit в репортаже из зала суда.

Последнее заседание по делу Блиновской стартовало без блогера: ее привезли в зал только в районе 14.00 по мск. Как отметили обозреватели с места событий, уставшая звезда интернета появилась в классическом образе и сдержанно сидела в наручниках.

Заседание начали с заявления адвоката. Он отметил, что основным бизнесом занимался Алексей Блиновский, а Елена вдохновлялась и помогала с некоторыми управленческими моментами. Сам муж «марафонщицы», по словам юриста, хотел разделить продукты на разные продажи, а не уклонятся от налогов. Сама блогер якобы не влазила в дела супруга, связанных с доходами и расходами.

После этого выступила сама Елена Блиновская. В последнем слове перед приговором она высказалась в свою защиту и попросила смягчить приговор из-за детей. Она отметила, что суровое наказание отразится не только на ней, но и семье, где трое детей разных возрастов.

«Раскаиваюсь. Я хотела бы сказать, наверное, только одно. <...> я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими. У меня все», — сказала Блиновская.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму свыше миллиарда рублей. Долг погашается семьей, но тяжело: для этого приходится продавать часть имущества, однако регулярно на долг капают пени.

Ранее сообщалось, что гособвинитель снизил требования к Елене Блиновской.