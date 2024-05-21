Боксеры из Московской области завоевали две медали на международном турнире памяти Константина Короткова

Подмосковные боксеры завоевали одну золотую и одну серебряную медали на 47-м международном турнире памяти Константина Короткова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что спортсменка ЦСП по олимпийским видам спорта Людмила Воронцова из Химок завоевала «золото» в соревнованиях в весовой категории до 57 килограммов среди женщин. Представитель подмосковной СШОР по боксу Алексей Семыкин из Электростали занял второе мест в весовой категории до 75 килограммов среди мужчин. Турнир проходил в Хабаровске, в нем приняли участие 98 спортсменов из 15 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.