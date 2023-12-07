Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках областной конференции директоров домов культуры и парков отметил важность развития этих объектов в регионе.

«Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», - сказал глава региона.

Он отметил, что Подмосковье готово принимать эффективные практики из всех точек, где достигнут высокий результат, а также пожелал участникам конференции благотворной работы.

В конференции принимают участие около 300 человек — это руководители ДК и парков Подмосковья, лидеры креативных индустрий, менеджеры, дизайнеры, архитекторы, эксперты по маркетингу. В программе шесть тематических сессий.

Фото: [ Александра Степанова ]

В Подмосковье работает 192 парка культуры и отдыха. Помимо роста их числа увеличивается наполняемость объектов. Если пять лет назад парки региона посетили восемь миллионов раз, то в текущем году — уже более 65 миллионов. В этом году в парках провели более 26 тысяч мероприятий.

Число сотрудников подмосковных парков составляет около 2,8 тысячи человек. В 2023 году в области открыли региональную дирекцию по развитию парков для поиска новых решений и идей.

Также в Подмосковье открыто девять сотен ДК, где действует более 13 тысяч клубных формирований. Число посетителей превышает 260 тысяч человек. Самыми популярными направлениями являются хореография, вокал, театр, прикладное искусство и рисование. В этом году мероприятия в ДК региона посетили почти 18 миллионов человек.

С 2018 года в регионе построили и реконструировали семь ДК. В 2024-2026 годах планируется провести капремонт и модернизацию 20 учреждений.

Ранее Андрей Воробьев ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив в Протвино.