Борисова назвала ложью обвинения дочери в избиении

Телеведущая Дана Борисова назвала ложью обвинения своей дочери Полины Аксеновой в том, что мать ее избивает. Об этом теледива сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей . По словам Борисовой, у нее с наследницей были недоразумения, но она никогда не применяла силу.

Телеведущая напомнила, что Полина забывает, как с ней обращался отец, когда называл ее страшной и жирной и поднимал на нее руку. Борисова признала, что во время скандалов они могли как-то потолкать друг друга, но избиения никогда не было. Она также отметила, что дочери уже 19 лет, она совершеннолетняя, и если Полине что-то не нравится, то она может съехать и жить отдельно — или же мать сама ее выставит.

Все обвинения дочери Борисова считает попыткой пропиариться и привлечь как можно больше внимания СМИ к своей персоне. Таким образом, конфликт между матерью и дочерью, судя по ее словам, лежит не в плоскости реального насилия, а в области публичных разбирательств и борьбы за внимание аудитории.

Ранее она призналась, что не готова выходить замуж в ближайшее время.