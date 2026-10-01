«Мне мужики не нужны давно»: Дана Борисова отказалась от семьи

Телеведущая Дана Борисова окончательно закрыла тему своего замужества, признавшись в беседе с Общественной Службой Новостей , что классическая семейная жизнь ей категорически противопоказана.

По словам звезды, она давно и прочно привыкла к холостяцкому укладу, и возвращаться в рамки традиционного быта не планирует. Борисова с обезоруживающей прямотой заявила, что мужчины как постоянные спутники ей стали неинтересны, однако она оставляет небольшую лазейку для прагматичного союза. Если кандидат окажется приятным в общении и будет готов оказывать моральную или финансовую поддержку, она готова рассмотреть его кандидатуру.

При этом телеведущая жестко очертила границы совместного быта: жить с человеком под одной крышей она бы не смогла ни при каких обстоятельствах. Идеальным форматом для нее остается гостевой брак, где у каждого остается личное пространство.

Но пока даже нет нормальных вариантов, поэтому к чему сейчас эти рассуждения? Мы просто делим шкуру неубитого медведя, — с иронией заключила Борисова.

Знаменитость подчеркнула, что общественность узнает о ее избраннике первой, как только на горизонте появится достойный жених.

Ранее она усомнилась в лечении Джигана в рехабе.