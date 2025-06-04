Бородина вышла замуж за Сердюкова

Российская телеведущая Ксения Бородина и участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков официально связали себя узами брака, сообщил журнал Super, опубликовав фотографии пары, сделанные у загса.

В декабре 2024 года Бородина впервые призналась, что находится в романтических отношениях с Сердюковым. Телезвезда рассказала о глубокой симпатии к возлюбленному, а также о совместных планах на будущее. Детали свадьбы и дата их бракосочетания держались в тайне.

Несмотря на конфиденциальность, журналистам удалось получить эксклюзивные кадры с торжества. Свадьба прошла в загсе в «Барвиха Luxury Village», где молодожены обменялись клятвами в присутствии близких друзей и дочерей Ксении.

Ксения и Николай познакомились в июне 2024 года во время съемок шоу «Последний герой». После окончания проекта они продолжили общаться уже в Москве. В августе Бородина впервые поделилась романтическими фотографиями с Сердюковым.

В соцсетях активно обсуждают отношения телеведущей с Сердюковым. В интернете распространился ролик со съемок телешоу, в котором мужчина психует из-за сложных условий и, как отмечают психологи, манипулирует Ксенией.

Несмотря на не очень положительную реакцию общественности на Сердюкова, Бородина оправдывает своего возлюбленного и не обращает внимания на чужое мнение.

Ранее психолог Марианна Абравитова назвала Николая Сердюкова достойным Ксении Бородиной после хамства в эфире телешоу «Сокровища императора».