«Достойный ее мужчина»: жених Бородиной Сердюков сорвался на шоу «Сокровища императора» — игра на камеру или реальность

Новый избранник телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков не играл в последнем выпуске шоу «Сокровища императора», показав свой истинный характер «быдла», как назвала его другая участница проекта Дана Борисова. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Ранее другие участники шоу резко высказались о Николае, который стал новым игроком «Сокровищ императора» вместе со своей возлюбленной. Телеведущая Дана Борисова отметила, что он вел себя неуважительно и грубо. Журналистка Алена Жигалова рекомендовала Бородиной лучше присмотреться к своему жениху. Как считает психолог Абравитова, такой образ для Сердюкова достаточно естественный.

«Николай именно такой, каким он себя демонстрирует сейчас, то, что мы видим, — это проявление его истинного характера. Экстремальные условия всегда выявляют настоящее нутро человека, его настоящий характер, какой он есть на самом деле. Потому что в стрессовых условиях человеку крайне сложно держать лицо, находиться в маске. Все равно будут такие моменты, когда настоящее „я“ вылезет, и все это увидят», — отметила специалист.

При этом эксперт не считает, что выбору Бородиной стоит удивляться.

«Удивляться не приходится. Почему? Во-первых, вспомним всех мужчин, которые были до Николая у Бородиной. Они чем-то особым отличались? Это были высокоинтеллектуальные или высококультурные люди? Нет, она выбирает мужчин, а они выбирают ее, потому что есть точки соприкосновения. В принципе, все они были примерно такого культурного и духовного уровня. Поэтому, я думаю, что у Ксении Бородиной достойный ее мужчина», — пояснила она.

Однако эксперт также подчеркнула, что подобные шоу существует как раз для раскрытия личности.

«На таких шоу каждый старается какую-то перчинку внести для того, чтобы поставить акцент на себе, поднять свои рейтинги, быть более узнаваемым и ярким. И Бородина, конечно, будет защищать своего мужчину. С одной стороны, они там идут в паре вместе, ей это выгодно — пройти как можно дальше именно с этим человеком. С другой стороны, раз эти люди собрались жениться, значит, конечно же, есть эмоции и чувства», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно о слухах о «романе» Филиппа Киркорова с матерью американской топ-модели Кендалл Дженнер.