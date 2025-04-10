Дегтярев призвал вернуть пиво на стадионы

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио «Серебряный дождь» заявил о необходимости вновь разрешить продажу пива на стадионах.

Дегтярев пояснил, что человек, который решил выпить пива, он сделает кассу ларьку или магазину. А если продавать пиво на спортсооружениях, вырученные средства можно будет направить на развитие спорта, содержание тех самых стадионов.

Министр посетовал, что работа по возвращению пенного напитка на стадионы идет непросто, поскольку требует межведомственных согласований.

Запрет продажи пива на спортсооружениях действует в России с 2005 года. Исключение делалось во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что МОК обсуждает с федерациями по видам спорта детали допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.