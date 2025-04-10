МОК обсуждает с федерациями допуск российских спортсменов на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит консультации с национальными федерациями по зимним видам спорта относительно участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2026 года. Об этом заявил Кит Макконнелл, спортивный директор МОК, в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном YouTube-канале спортивной организации.

21 марта Кирсти Ковентри, которая была избрана на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщила, что вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям будет рассмотрен на заседании МОК.

«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже», — сказал Макконнелл.

По его информации, в данный момент ведутся дискуссии по этому вопросу. Он отметил, что уже было решено разрешить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях по ски-альпинизму.

Также Макконнелл сообщил, что в планах допустить спортсменов к соревнованиям по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

20 марта новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана Кирсти Ковентри из Зимбабве. Считается, что новая глава МОК выступает за возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям.