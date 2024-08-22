День государственного флага России отметили в Балашихе

В Балашихе прошло в День государственного флага России состоялось праздничное мероприятие, оно прошло в рамках общеобластной акции «Моей Родины триколор» на площади около Ледового дворца «Арена «Балашиха». Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

В рамках праздника городские депутаты, волонтеры, представители «Движения первых» и «Молодой гвардии» «Единой России» развернули флаг России размером 200 квадратных метров под гимн страны.

«Здесь собралось порядка 100 человек. Также в округе сегодня проходят много различных патриотических акций, например, в микрорайоне Железнодорожный раскрасили окна в цвета государственного флага. А здесь, на площади, работает пункт сбора канцелярии для жителей Курской области», — сказал депутат Совета депутатов округа Антон Орешков.

Помимо этого, сегодня в парке «Пехорка» организовали тематическую фотовыставку, мастер-классы и патриотический концерт. Посетителям парка также раздали флаги России.

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