Губернатор Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье»

Жителей и гостей Подмосковья летом 2024 года ждут фестивали и выставки, которые пройдут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей. <…> Мы серьезно готовимся к каждому мероприятию, чтобы можно было с комфортом отдохнуть в Подмосковье и получить приятные впечатления», — сказал губернатор.

Так, в июле в регионе пройдет VII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей», посвященный «Русским сезонам» Сергея Дягилева, зрителей ждут выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, Российского национального оркестра и Большого театра России. Помимо этого, запланировано событие «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск», которое пройдет под руководством народного артиста России Евгения Миронова. В августе на территории Истринской сыроварни Олега Сироты состоится один из главных гастрономических фестивалей страны и не только. Узнать подробности об этих и других мероприятиях можно на туристическом портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.