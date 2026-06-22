Дмитрий Дибров сломал руку в московском клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров упал на лестнице в одном из ночных клубов в Москве, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. Его госпитализировали на скорой помощи с серьезными травмами.

По информации источника, врачи диагностировали у Диброва сотрясение мозга и перелом руки. Для восстановления кости требовалась операция по установке металлических пластин в лучевую кость. Несмотря на это, телеведущий неожиданно отказался от хирургического вмешательства. Он покинул больницу, пообещав вернуться на обязательный прием позже.

Бывшая жена ведущего Полина Диброва в это время находилась в Тибете, но внимательно следила за происходящим. Она оставалась на связи с отцом своих детей и успокоила поклонников, сообщив, что Дмитрия выписали домой и с ним все в порядке. По ее словам, он чувствует себя удовлетворительно, несмотря на травмы.

Однако обстоятельства инцидента вызвали еще больше вопросов. По данным некоторых источников, падение произошло не случайно. Якобы Дибров пытался «склеить» двух подруг и пригласил их к себе домой на Рублевку, чтобы обсудить романы Достоевского. Что именно произошло в клубе и как повлияла на падение ночная интеллектуальная беседа, остается загадкой.

Ранее Полина Диброва объяснила, почему Роман Товстик не делает ей предложение.