Полина Диброва объяснила, почему Роман Товстик не делает предложение

Полина Диброва, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, объяснила, почему свадьба с бизнесменом Романом Товстиком до сиз пор не состоялась.

Как пишет Teleprogramma.org, причиной этого являются судебные разбирательства между Товстиком и его бывшей супругой Еленой. По словам Полины, торжество перенесено на неопределенный срок.

«Как только все завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — сказала Диброва.

Напомним, что Роман и Елена Товстики развелись после почти 20 лет брака в 2025 году. У них осталось шестеро общих детей. Развод сопровождается громкими судебными исками: Елена добивается раздела имущества и крупных алиментов. Кроме того, она запретила одному из сыновей выезд за границу.

Диброва выразила надежду, что Елена проявит благоразумие и не будет втягивать детей в конфликт.

«Дети должны находиться в спокойной обстановке», — подчеркнула она.

Пара не будет спешить с торжеством, пока не разрешатся все юридические споры. Официально о помолвке пока не объявлялось, но сама Диброва уже не раз говорила, что Товстик окружил ее заботой и вниманием, чего ей не хватало в браке с Дибровым.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров жестко отреагировал на слухи о романе с Екатериной Гусевой.