Дорофеев перешел в «Рейнджерс», с которыми подписал контракт мечты

Российский форвард Павел Дорофеев перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рыцари» получили за своего лучшего снайпера три драфт-пика: первого и третьего раунда 2026 года, первого раунда 2028 года.

У Дорофеева заканчивался контракт с зарплатой $1,835 млн. «Рейнджерс» сразу же заключили с нападающим новое соглашение — на семь лет с кэпхитом $11 млн.

25-летний Дорофеев дважды подряд становился лучшим снайпером «Вегаса» (35 и 37 шайб). В минувшем сезоне на его счету 64 (37+27) очков в регулярном чемпионате плюс 16 (12+4) баллов в плей-офф.

В «Рейнджерс» форвард будет вторым по зарплате после голкипера Игоря Шестеркина ($11,56 млн).

Ранее «Колорадо Эвеланш» обменяли в «Коламбус Блю Джекетс» российского нападающего Валерия Ничушкина.