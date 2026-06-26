«Колорадо» обменяло Ничушкина в «Коламбус»: освободили место под потолком зарплат

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» обменял в «Коламбус Блю Джекетс» российского форварда Валерия Ничушкина. Взамен «Лавины» получили три драфт-пика — во втором раунде 2026 года, в третьем раунде 2027 года и в пятом раунде 2028 года.

Очевидно, что целью обмена для «Колорадо» было высвобождение места под потолком зарплат. У Ничушкина еще четыре года будет действовать контракт с кэпхитом $6,125 млн.

31-летний Ничушкин провел в Денвере шесть сезонов, и это самый плодотворный отрезок его заокеанской карьеры. В 2022 году форвард внес весомый вклад в завоевание командой Кубка Стэнли. В минувшем сезоне россиянин набрал 49 (17+32) очков в 72 матчах регулярного чемипоната.

В «Коламбусе» Ничушкин присоединится к внушительной российской диаспоре. За «Блю Джекетс» уже выступают защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

При этом и «Колорадо» не останется без российского присутствия. Несколькими днями «Эвеланш» выменяли в «Нэшвилле» Федора Свечкова за Джека Друри.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о громких трейдах «Вашингтон Кэпиталз».