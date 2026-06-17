Дробязко показала фотографии с годовалой дочерью

Фигуристка Маргарита Дробязко поделилась с поклонниками трогательными кадрами: она опубликовала серию снимков со своей годовалой дочерью, пишет Super. Фотографии были сделаны во время семейного отпуска.

На одном из снимков 54-летняя спортсменка держит малышку на руках, пока девочка с любопытством разглядывает скульптуры.

Маргарита стала мамой в возрасте 52 лет. Ее дочь — первый общий ребенок фигуристки и мужа Повиласа Ванагаса. Пара состоит в браке уже 26 лет. Они долго ждали этого события.

Дробязко рассказывала, что в период подготовки к беременности и вынашивания ребенка она строго следовала указаниям врачей. Когда появились слухи о суррогатном материнстве, спортсменка опровергла их, опубликовав фотографии с округлившимся животом.

Сейчас пара не скрывает малышку и регулярно делится кадрами с первенцем в социальных сетях. Поклонники отмечают, что девочка растет очень активной и любознательной.

Ранее актриса Ирина Пегова показала редкое фото с дочерью от Дмитрия Орлова.