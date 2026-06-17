Ирина Пегова показала редкое фото с дочерью от Орлова

Звезда фильма «Шаляпин» Ирина Пегова поделилась редким семейным снимком, передает Super. Актриса опубликовала фотографию со своей 20-летней дочерью Татьяной от актера Дмитрия Орлова. На снимке они сидят в ресторане и обнимаются.

Фото: [ соцсети ]

Личная жизнь Ирины складывалась непросто. С 2005 по 2011 год она была замужем за Орловым. После развода Пегова призналась, что ее жизнь стала намного лучше, и она почувствовала свободу. При этом актриса не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью.

Сейчас Ирина перестала скрывать свои отношения с коллегой Сергеем Мариным, который младше актрисы на десять лет. В июне 2025 года они вместе посетили фестиваль «Пилот». Пегова заверила поклонников, что в личной жизни у нее все хорошо и она по-настоящему счастлива.

В мае стало известно, что Пегова получила наследство от заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой. Как сообщил Стас Садальский, актрисе достались квартира в центре Москвы и дача под Истрой.

Ранее сообщалось, что новые фотографии Ирины Пеговой вызвали восхищение у поклонников актрисы.