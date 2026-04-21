Два представителя Подмосковья прошли в финал конкурса «Родники.Дети-2026»

Два представителя Подмосковья вошли в число финалистов конкурса «Родники.Дети-2026». Всего на конкурс в этом году поступило около 2 тыс. заявок из разных регионов России.

После первого отборочного тура определили 100 лучших композиций. Из них были отобраны 22 финальные песни в трех номинациях в разных возрастных категориях: «Лучший исполнитель», «Автор детской песни» и «Детские ВИА».

В числе финалистов — 11-летний Игорь Нарижний из Балашихи и 13-летний Мартин Ведерников из поселка Черкизово Пушкинского городского округа. Игорь рассказал, что решил принять участие в конкурсе, чтобы познакомиться с Олегом Газмановым. Мартин узнал о конкурсе от своих друзей. Сейчас ребята готовятся к большому финальному концерту, который состоится 31 мая в Томске.