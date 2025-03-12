Дзюба забил «Спартаку», но не спас «Акрон» от вылета из Кубка

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России по футболу московский «Спартак» обыграл в гостях «Акрон» из Тольятти — 3:2.

«Спартак» легко повел в счете после голов в первом тайме Кристофера Мартинса и Тео Бонгонды. Во втором тайме «Акрон» заиграл активнее, и Шерзод Эрсанов отыграл один мяч. Но почти тут же красивейший гол забил Мартинс: люксембуржец положил корпус и с полулета пробил точно в угол.

Тогда «Акрон» бросил в бой «тяжелую артиллерию». На последние полчаса на поле вышел Артем Дзюба. На 70-й минуте нападающий сократил счет до минимума: оттер Руслана Литвинова и точно пробил головой.

Концовка оказалась тревожной для «Спартака», но от беды уберегло мастерство и хладнокровие Александра Максименко.

В полуфинале Пути регионов сыграют «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Урал». Жеребьева пройдет уже 12 марта.

Ранее Артем Дзюба ответил на щекотливые вопросы из личной жизни.