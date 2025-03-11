Дзюба ел собачий корм и подглядывал в окна за соседями

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сыграл в игру «Было или не было». Ставший в минувшее воскресенье лучшим бомбардиром в истории России футболист ответил на вопросы пресс-службы Кубка России.

Дзюба признался, что участвовал в драке, называл свою девушку «малыш», разбивал окно и убегал, передаривал не понравившийся подарок, плакал при просмотре фильма, подглядывал в окна за соседями, читал сообщения в чужом телефоне и пробовал корм для животных.

Зато лягушек футболист никогда не ел и не собирается. Также Артем заявил, что никогда не флиртовал ради выгоды. А вот истории, чтобы впечатлить девушку, выдумывал.

В среду, 12 марта, «Акрон» проведет матч Кубка России с московским «Спартаком», и Дзюба может сыграть против своей бывшей команды.

Ранее нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что может побить рекорд Дзюбы.