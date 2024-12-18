Емельяненко приговорили к полутора годам тюрьмы после уличного конфликта

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью другому мужчине в результате уличного конфликта. Об этом РИА Новости сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

Защита спортсмена осталась недовольна вынесенным приговором. Карпеев назвал решение суда слишком суровым. Он подчеркнул, что Емельяненко искренне раскаялся и полностью признал свою вину. Адвокат добавил, что боец будет обжаловать решение суда.

«Никаких отрицательных либо отягчающих вину обстоятельств по делу не имеется. Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», – сказал Карпеев.

Емельяненко является младшим братом известных бойцов Александра и Федора Емельяненко. Весной 2023 года появились новости о намерениях младшего Емельяненко провести свой первый профессиональный бой в ММА в весовой категории до 92 кг. Менеджер спортсмена активно работал над его продвижением и анонсировал встречу с популярным российским видеоблогером Святославом Коваленко. Рассматривались также кандидатуры бразильских бойцов Антонио Сильвы и Фабио Мальдонадо, однако в итоге Емельяненко сразился с Алексеем Леденевым – обладателем титула чемпиона России по дзюдо 2007 года.

В своем дебютном поединке в MMA, который длился все три раунда, Иван одержал победу единогласным решением судей.

В октябре Емельяненко провел следующий бой, в котором одержал победу раздельным решением судей над Юрием Рябым.

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