Председатель подмосковного СНТ с сыном-боксером избили старика за проведенный интернет

Как передает со ссылкой на источники телеканал РЕН, инцидент произошел накануне в Московской области в СНТ «Богатырь». Там председатель садового товарищества вместе со своим сыном-подростком сначала набросились и избили 65-летнего местного электрика. А после досталось и одному из жителей поселка, сомелье Юрию Сусову, который попытался вступиться за старика.

По словам последнего, причиной конфликта стала попытка местных жителей подключить себе интернет-кабель в обход разрешения председателя, требующего за доступ платить довольно неподъемную сумму. Когда мужчина узнал об этом, то сразу бросился разбираться. Но не словесно, а кулаками.

«Увидев неизвестного специалиста, председатель и его сын пришли в ярость: сломали лестницу и разорвали провода. Пришедшего разобраться в ситуации Сусова обидчики начали избивать, нанося удары из-за спины. Электрика, который хотел помочь Юрию, повалил на землю сын председателя, который занимается тайским боксом, и начал лупить со всей силы», — приводится в публикации телеканала.

Сам же председатель СНТ свою вину полностью отрицает. По его словам, жертва — он. Якобы именно на него напали с газовым баллончиком, брызнув содержимым в лицо. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Назначена проверка.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности жестокого избиения девочки в туалете школы в подмосковных Котельниках.