Эмир Кустурица задумался о получении российского гражданства

Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью ТАСС заявил , что не исключает получения им российского гражданства.

При этом он отметил, что и так считает себя гражданином России, поскольку очень любит свою страну.

Кустурица поделился с агентством творческими планами. Он планирует снимать в Сочи свой новый фильм «Инженер легких прогулок» о молодом трубочисте, который идет гулять с теми, кто нуждается в компании.

Ранее знаменитый режиссер рассказывал, что хочет снять в Петербурге фильм по мотивам романов Федора Достоевского. По его замыслу, в картине будет соединены сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание».