Кустурица снимет в Петербурге фильм по мотивам романов Достоевского

По информации издания, об этом режиссер заявил в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Кустурица отметил, что намерен соединить сюжеты произведений «Идиот» и «Преступление и наказание».

«Следующий фильм, который я буду здесь снимать — в Санкт-Петербурге и в Сибири, — «Преступление без наказания». Это такая комбинация «Идиота» и «Преступления и наказания», — сказал Кустурица.

В октябре 2023 года Кустурица заявил, что первый его фильм на русском языке будет снят по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Он также отмечал, что после съемок этой картины начнется работа над экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр». Тогда сербский режиссер отмечал, что для съемок подходит Краснодарский край.

Кустурице 69 лет. Он был ранее награжден двумя «Золотыми пальмовыми ветвями» Каннского кинофестиваля. Режиссер является кавалером ордена Почетного легиона, иностранным членом Академии наук и искусств Республики Сербской. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

Ранее мы сообщали, что документальный фильм «Человек труда» стал лауреатом множества кинофестивалей. Режиссером ленты выступила Ольга Ажнакина.