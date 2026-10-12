«Есенинский пробег»: в мероприятии приняли участие бегуны из Марокко и Израиля

В Рыбновском округе Рязанской области прошел ежегодный «Есенинский пробег» — событие, которое давно вышло за рамки рядового спортивного старта и превратилось в настоящий фестиваль бега. На этот раз на дистанции вышли более 2,4 тыс. человек: как профессиональные легкоатлеты, так и простые любители, для которых бег — не работа, а образ жизни. Об этом сообщает издание 7info .

География участников впечатляет: помимо россиян, в забеге приняли участие гости из Белоруссии, Казахстана, Марокко и Израиля. Такое разнообразие говорит о том, что «Есенинский пробег» приобрел международную известность и стал точкой притяжения для тех, кто ценит спорт и историко-культурное наследие.

Главным событием фестиваля стал полумарафон, маршрут которого соединил город Рыбное и село Константиново — родину Сергея Есенина. Спортсменам предстояло преодолеть 21,1 километра. На старт вышли не только опытные бегуны, но и люди с ограниченными возможностями здоровья, что подчеркивает инклюзивный характер праздника. Конкуренция была серьезной: лучшее время на основной дистанции показал участник Олимпийских игр 2012 года Николай Чавкин, а среди женщин первой к финишу пришла Юлия Рыжанкова — рекордсменка России в беге на 100 километров. Для юных спортсменов организаторы подготовили отдельные забеги на 1 и 2,5 километра, чтобы и дети могли почувствовать дух соревнования.

Проведение такого масштабного события имеет несколько важных последствий. Во-первых, оно популяризирует бег и здоровый образ жизни среди жителей региона и гостей из других областей. Во-вторых, привлекает внимание к малым городам и селам Рязанской области, способствуя развитию внутреннего туризма. В-третьих, участие спортсменов с ОВЗ и зарубежных гостей создает атмосферу единства и дружбы, а имена победителей — олимпийцев и рекордсменов — мотивируют молодежь заниматься спортом. Фактически «Есенинский пробег» работает сразу на нескольких фронтах: спортивном, культурном и социальном.

Итог фестиваля оказался щедрым на эмоции и награды. Победители и призеры получили памятные медали и грамоты, а завершился праздник концертной программой с участием творческих коллективов региона. Участники и зрители разъехались с чувством причастности к большому общему делу, а сам пробег в очередной раз подтвердил, что спорт и культура могут идти рука об руку.

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